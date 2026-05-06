第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が5日、広東省広州市で閉幕した。4日時点で、220の国・地域から前回より1．1％増の約31万4000人の海外バイヤーが来場した。407社の大手バイヤー企業と154の海外商工団体も参加した。今回の広州交易会には3万2000社を超える企業が出展した。そのうち、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」や「特定分野で世界シェアトップ」などの称号を持つ優良企業はいずれも過去最多となる1