日展で内閣総理大臣賞の受賞経験がある岡山在住の彫刻家、上田久利さんの作品展が、岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】日展で内閣総理大臣賞の受賞経験もある上田久利さんの作品展漆を使った作品など約60点【岡山】 馬をモチーフにした作品です。「天馬行空」という言葉にインスピレーションを受け、自由奔放な姿を形にしたといいます。岡山高島屋で始まった「上田久利彫刻展」です。 上田さんは