女子マラソンの五輪メダリスト、有森裕子さんによる女性を対象にしたランニング教室が岡山市北区できょう（6日）開かれました。 【写真を見る】有森裕子さんが指導するランニング教室19歳から70歳の約100人が参加「おかやまマラソン」にぜひ参加を【岡山】 女性がランニングを始めるきっかけになればと、おかやまマラソン実行委員会が開いたものです。「おかやまマラソン」に参加する女性ランナーは毎年全体の2割程