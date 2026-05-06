中日戦で9回を2安打完封■阪神 2ー0 中日（6日・バンテリンドーム）阪神・高橋遥人投手が6日、バンテリンドームでの中日戦に先発し、9回を2安打、10奪三振の無四球完封で自身の開幕4連勝をマークした。今季4度目、3試合連続となる完封にファンも「投手の究極系」と驚愕している。高橋が許した安打は、2回1死からボスラーの右前打と4回先頭の福永に浴びた中前打。四死球はなく、許した走者は2人だけだった。完封ショーは3月28