GiGOグループは、5月16日（土）〜5月31日（日）の期間、テレビアニメ『ブルーロック』とコラボレーションしたキャンペーンを、対象店舗で開催する。【写真】コレクションしたくなるアイテムが勢ぞろい！展開グッズ一覧■ノベルティも用意 今回開催される「『ブルーロック』 × GiGO キャンペーン」は、“デコラ×シティポップ×Y2K”がテーマの描き下ろしイラストを使用した新商品が登場する期間限定企画。期間中は、「ジ