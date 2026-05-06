５月６日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第15節で、勝点26で首位のヴィッセル神戸は６位のサンフレッチェ広島と敵地で対戦した。43分に加藤陸次樹の得点で先制を許した神戸。63分に小松蓮の今季４点目で同点に追いつく。 その後も一進一退の攻防が続いたが、90分では決着がつかず、１−１でPK戦に突入。これを５−４で制した。勝点２を上積みした神戸。ただ、同日にガンバ大阪を２−１で下した