◇セ・リーグ阪神2―0中日（2026年5月6日バンテリンD）阪神の高橋遥人投手（30）が今季早くも4度目となる完封勝利で4勝目をマークした。開幕から42イニングを投げて失点は4月5日の広島戦の初回に喫したわずか1。この日で自己最長を更新する32イニング連続無失点となった。無双というほかない圧倒的なパフォーマンスに他球団のファンも戦々恐々。Xでは「高橋遥人という文字見るだけで絶望感じる」「高橋遥人無理すぎる