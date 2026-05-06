◇ファーム・リーグ阪神6―0広島（2026年5月6日SGL尼崎）阪神は6日のファーム・リーグで広島に6―0で勝利した。両チーム無得点で迎えた5回、1死一塁から山田脩也内野手（20）が左中間へ先制二塁打を放つと、岡城快生外野手（22）、元山飛優内野手（27）も適時打を放ち、この回5点を奪った。投げては先発した今朝丸裕喜投手（19）が7回を被安打5の無失点に抑え、2勝目をマーク。8回には育成の神宮僚介投手（22）が2度目