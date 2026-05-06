春の北信越高校野球新潟県大会は6日、準々決勝4試合が行われました。昨秋覇者で今春のセンバツに出場した日本文理は加茂暁星に0－4で敗れました。また、昨秋準Vの中越、新潟明訓はコールド勝ち。新潟産大附属は最終回に10得点を挙げて逆転でベスト4進出を決めました。 【準々決勝試合結果】 加茂暁星 4－0 日本文理 新潟産大附属 11－3 新潟県央工業 中越 10－3 新発田中央(7回コールド)