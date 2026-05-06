5月6日、磐越自動車で北越高校のソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスが絡む事故があり17歳の部員が死亡。合わせて26人がケガをしています。 車線から逸れ、ガードレールにぶつかり停車しているマイクロバス。大きく曲がったガードレールがその衝撃の大きさを物語ります。 【記者リポート】 「こちらは事故があった磐越自動車道。現在午前10時すぎ、まだ長い渋滞が続いています。事故にあっ