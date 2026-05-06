女子ゴルフの今季メジャー第1戦ワールド・サロンパス・カップは7日から4日間、茨城・茨城GC西Cで開催される。2年連続2度目の出場となるメルセデスランク2位の菅楓華（20＝ニトリ）は6日、プロアマ戦に出場後「調子は悪くない」とコンディションの良さを強調した。今年は戦いの舞台が3年ぶりに東Cから西Cに戻る。東Cより難易度が高いと評判の西Cで行われた23年は優勝した吉田優利のスコアが1オーバーという我慢比べだった。今