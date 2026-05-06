5日、“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが自身のインスタグラムを更新。色鮮やかな花々に囲まれた公園でのオフショットを投稿しました。【写真を見る】【本田紗来】大学生活初のGWは親友とお花畑 「みんなの好きなお花はなんですかっ」ファンに問いかける淡い水色のカーディガンに、白いパールのネックレスを合わせた、透明感溢れるコーデで?お花畑?にお出かけしたという本田さんは「