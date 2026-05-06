ボートレース津「スポーツニッポンパール賞競走」は6日の12Rに優勝戦が行われた。3カドに引いた春園功太（34＝三重）が鋭く捲って、25年10月の津以来、通算9回目の優勝。地元津では4回目の優勝となった。シリーズをけん引した新田雄史は2着に沈んだ。大一番で渾身（こんしん）の捲りがさく裂した。展示で3カドを選択した春園は、本番でトップスタートとなるコンマ06の快ショット。内の岡を締め込み、新田までをも力でねじ伏せ