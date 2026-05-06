歌手の工藤静香さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。自己流の”だらっとしたエクササイズ”『ダラエク』を紹介しました。【写真を見る】【 工藤静香 】自己流の“だらっとしたエクササイズ”『ダラエク』を紹介「なんちゃってエクササイズですが、皆さまも道連れですぞ！」工藤さんは「お風呂前に、久しぶりのダラエクなんちゃってエクササイズですが、皆さまも道連れですぞ！笑」と綴り、ベッドの上でエクササイズを行