SVリーグ連覇を目指す男子バレー界の若きエースが、9日（土）から始まるチャンピオンシップへの意気込みと自身の愛犬についても言及。コート上での鋭い眼光とは対照的なとろけるような笑顔を見せた。【映像】可愛すぎる愛犬との“デレデレ”なショット大同生命SVリーグ男子でレギュラーシーズンを40勝4敗と圧倒的な強さで制したサントリーサンバーズ大阪。そのキャプテンを務めるアウトサイドヒッターの郄橋藍が自身の「