◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、３戦連続完封勝利を挙げた高橋に最大級の賛辞を贈った。「見るよりも、それから語るよりも、どれほどやることが難しいか。その積み重ねを一つ一つやっているからこそ、揺らぐことのない投球スタイルということですから。これを続けてほしい」と言葉を並べた。前日まで２戦連続の逆転負け。若手の先発投手が崩れ、指揮官は「まだまだアマ