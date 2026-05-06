モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠がサングラスをかけたクールな姿を見せた。めるるは６日までに自身のインスタグラムを更新。「かっこつけアウトドア。珍しくインドア人間が外に。拍手です」とつづると、芝生の上でくつろぐショットを複数投稿した。サングラスをかけてクールにきめる姿や、サングラスを外したカメラ目線のショットなどをシェアした。この投稿には「可愛すぎ大好き素敵過ぎやん」「カッコイイよ