◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―１０広島（６日・横浜）広島が快勝した。栗林が７回３安打無失点で３勝目。打線も１１安打１０得点と爆発した。３回２死一、二塁で菊池が先制の１号３ラン。５回に打者一巡で５点を追加し、一気に勝負を決めた。６回には５日にプロ初本塁打を放ったばかりの持丸が２戦連発の２号ソロ。ＤｅＮＡ戦は今季８試合目で初勝利となった。試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下の通り。―３試合連続