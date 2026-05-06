◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節清水１−１（ＰＫ５−３）Ｃ大阪（６日・アイスタ）清水はＣ大阪と１―１で突入したＰＫ戦を５―３で制し、２連勝を飾った。ホームでは３月２２日の広島戦以来、約１か月半ぶりの白星。ＭＦマテウス・ブエノ（２７）が後半４５分、今季初ゴールとなる同点弾を沈め、勝利に貢献した。ＦＷアフメド・アフメドフが獲得したＰＫを、背番号「１０」が右足でゴール左隅へ冷静に流し込んだ。