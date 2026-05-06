笠岡市・北木島 岡山県笠岡市の北木島では、人口減少などの影響で小売店の減少が続いています。4月末には笠岡港近くのスーパーが閉店しました。 笠岡港からフェリーで約1時間、笠岡諸島最大の面積を誇る北木島。この島で食料品や日用品を販売していた「ストアーつるた」は2025年9月に閉店しました。 （2025年9月に閉店 ストアーつるた／鶴田忠邦 店主［74］）「やめるのはその1年前か