ドル円１５６．１０近辺、ユーロドル１．１７４０近辺＝ロンドン為替 ドル円の反発は一服。156.50台まで戻り高値を伸ばしたあとは、156.10付近へと再び軟化している。本日これまでの157.94から155.04までのレンジの半値戻し「156.49」付近で上値を抑えられた格好となっている。 ユーロドルは引き続き底堅く推移。アジア午後に1.1743付近まで買われたあと、ロンドン序盤に1.1720台まで反落。しかし、足元では