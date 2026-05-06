ドル円一時１５５．７４レベルに下落、すぐに１５６円台に戻す＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円に神経質な動きがみられている。156.50台まで戻り高値を伸ばしたあと、足元では155.74近辺まで一時下落。その後すぐに156円台に戻す動き。 USD/JPY156.22