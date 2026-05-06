通貨オプションボラティリティードル円１週間は９．９％付近、今日も介入観測広がる動き USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.886.188.277.51 1MO8.055.716.806.67 3MO8.035.926.916.92 6MO8.286.147.247.27 9MO8.336.287.457.45 1YR8.426.527.747.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.569.27