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欧州株堅調、中東情勢の改善期待、ＮＹ原油は１００ドル割れ 東京時間17:22現在 英ＦＴＳＥ100 10393.04（+173.93+1.68%） 独ＤＡＸ24773.04（+371.34+1.52%） 仏ＣＡＣ40 8189.67（+127.36+1.60%） スイスＳＭＩ 13269.81（+217.64+1.67%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:22現在 ダウ平均先物JUN 26月限49534.00（+119.00+0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物