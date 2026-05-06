チポローネECB理事 エネルギーショックへの金融政策による対応は、多大なコストを伴う ECBの現在の立ち位置（金利水準）は、データを収集するための時間的猶予を可能にしている 状況はECBのベースライン（基本シナリオ）から乖離しつつある ECBが行動を起こす必要が生じる可能性が高まっている ショックが持続すれば、価格に重大な影響を及ぼすリスクがある インフレ率を適時（タイムリー