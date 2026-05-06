プロ野球は各地で“郄橋”投手が力投をみせました。セ・リーグの中日対阪神戦では、郄橋宏斗投手と郄橋遥人投手が対戦。郄橋遥人投手は9回を投げてわずか2安打の無四球完封勝利。今季4度目の完封勝利で無傷の4勝目です。なお3試合連続完封勝利は、球団ではバッキー氏以来60年ぶり。現在32イニング連続無失点で、今季の防御率0.21となっています。一方、投げ合った郄橋宏斗投手は、8回を投げてセ・リ