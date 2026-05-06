◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)“投手専念”で今季6度目の先発マウンドに上がった大谷翔平選手でしたが、2イニング連続被弾を許すなど7回2失点で敗戦投手となりました。0-0の2回、先頭で迎えたアストロズ4番のクリスチャン・ウォーカー選手に、初球のストレートをレフトスタンドに運ばれ、先制のソロホームランを被弾。続く3回にも1アウトから9番ブレーデン・シューメイク選手に、2イニング連続と