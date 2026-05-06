◇ファーム公式戦ソフトバンク―オリックス（2026年5月6日タマスタ筑後）ソフトバンクの藤原大翔投手（20）が6日、オリックスとのファーム公式戦で先発登板。4回2/3を投げて75球7安打4失点、7奪三振だった。球数制限での降板となった。「いつも真っすぐで押して、そこから変化球を混ぜていく。きょうは真っすぐがあまりいってない中で投げ続けて、打たれてしまった」0―0の初回1死、2番・遠藤に中越え三塁打を許すと、