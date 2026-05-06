ロッテのドラフト1位・石垣元気投手が9日のファーム交流戦の巨人戦（ZOZOマリン）で本拠地デビューする。6日のオリックス戦後、サブロー監督が「（石垣）元気？マリンの2つ目、デーゲームで投げます」と明かした。石垣元はここまでファーム・リーグ3試合に登板し、0勝0敗、防御率15・43。今回が4度目の登板で、初めて本拠地ZOZOマリンスタジアムで投げる。サブロー監督は「まずは無事に終わってくれること」とした上で、「やっ