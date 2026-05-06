名古屋―G大阪前半、チーム2点目のゴールを決め、稲垣（右）らと喜ぶ名古屋・木村＝豊田明治安田J1百年構想リーグ第15節（6日・豊田スタジアムほか＝10試合）西は名古屋がG大阪との上位対決を2―1で制し、勝ち点28に伸ばして首位に浮上した。神戸は広島と1―1で突入したPK戦を5―4で制し、同28。総得点差で2位に後退した。G大阪は同25。長崎は岡山を2―1で破った。清水はC大阪、福岡は京都にそれぞれPK勝ちした。東で2位の