「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京０−３千葉」（６日、味の素スタジアム）ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が０−１の後半２５分から左サイドバックで途中出場。負傷交代した３月１４日の水戸戦以来、５３日ぶりにピッチに立ち復活をアピールした。青赤の背番号５が帰ってきた。逆転に向けて後半途中から意気揚々とピッチに入った長友。ファーストプレーでの競り合いでいきなり高い跳躍力を見せ万全ぶりを印象づけた。