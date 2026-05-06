タレント若槻千夏（41）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。自身のゴシップ好きを語った。番組で行った心理テストは「あなたが一番イライラする状況は？」という“長生き度”をチェックする心理テスト。若槻は「スマホの電波が悪すぎる」を選ぶと、“長生度高い”として「状況把握を重視するあなたは情報至上主義の『知りたがりタイプ』。対人関係ストレスフリー。のんび