【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節】(NACK)大宮 3-2(前半2-1)いわき<得点者>[大]泉柊椰(14分)、カプリーニ(42分)、オリオラ・サンデー(49分)[い]遠藤凌(24分)、山中惇希(80分)<警告>[い]高橋勇利也(28分)観衆:11,751人主審:山下良美└大宮MF泉柊椰が連発で10ゴール一番乗り!! 大宮、いわきとの上位激戦制して首位追走