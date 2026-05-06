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【J1百年構想リーグ EAST第15節】(味スタ)FC東京 0-3(前半0-1)千葉<得点者>[千]カルリーニョス・ジュニオ(6分)、姫野誠(73分)、日高大(79分)<警告>[F]大森理生(18分)[千]日高大(51分)主審:椎野大地└優勝争うFC東京が痛恨敗戦…3発快勝の千葉、今季初の完封勝利!! DF長友佑都は9試合ぶり復帰