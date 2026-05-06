【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節】(ソユスタ)秋田 0-1(前半0-1)相模原<得点者>[相]田鎖勇作(42分)<警告>[秋]諸岡裕人(82分)、水谷拓磨(90分+2)[相]佐々木快(90分+3)主審:清水修平