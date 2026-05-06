[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 広島1-1(PK)神戸 Eピース]ヴィッセル神戸が敵地でサンフレッチェ広島にPK勝ちした。勝ち点2を積み上げた神戸だが、名古屋にかわされて暫定2位に後退。ただし1試合未消化のゲームがある。前半に広島が先制した。42分、広島は左サイドの展開からMF東俊希が鋭いクロスを上げる。これがフリーでゴール前に入っていたMF加藤陸次樹の頭にピタリと合って、先制点になった。後半から神戸はMF広瀬陸