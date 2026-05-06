[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 FC東京 0-3 千葉 味スタ]J1百年構想リーグEASTは6日に第15節を行い、味の素スタジアムではFC東京とジェフユナイテッド千葉が対戦。千葉が3-0の快勝で6試合ぶりの白星を獲得した。4連勝を飾り、首位鹿島との勝ち点2差の2位につけるFC東京は前節川崎F戦(○2-0)から先発3人を入れ替え、FWマルセロ・ヒアン、MF遠藤渓太、MF橋本拳人らを先発起用。また、右ハムストリングを負傷していたDF長友佑都