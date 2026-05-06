【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節】(ハトスタ)滋賀 1-4(前半0-2)山口<得点者>[滋]日野友貴(73分)[山]野寄和哉(37分)、田邉光平(42分)、山本駿亮(60分)、奥山洋平(90分)観衆:2,768人主審:松澤慶和