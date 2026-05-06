【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節】(藤枝サ)藤枝 1-1(PK3-4)福島<得点者>[藤]中村優斗(28分)[福]岡田優希(45分+2)<警告>[藤]森侑里(31分)、永野修都(44分)、杉田真彦(46分)、行友祐翔(57分)主審:野堀桂佑└59歳2か月10日カズが4試合ぶり“先発20分出場”静岡凱旋マッチで献身プレー