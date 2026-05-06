[5.6 J2・J3百年構想第15節 大宮 3-2 いわき NACK]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは6日、第15節を各地で行い、3位のRB大宮アルディージャが2位のいわきFCを3-2で破った。前半にMF泉柊椰が特別大会10ゴール一番乗りを果たす先制点を奪うと、一時は同点に追いつかれながらもさらに2点を加点。両者の勝ち点差を「1」に縮めると、他会場で敗れた首位の甲府にも勝ち点2差でプレッシャーをかけた。ホームの大宮は前節・福島戦(○2-1)か