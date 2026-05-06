[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](U等々力)※17:00開始主審:Damian Kos<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 松長根悠仁DF 13 三浦颯太DF 28 丸山祐市DF 29 山原怜音MF 6 山本悠樹MF 8 橘田健人MF 14 脇坂泰斗MF 23 マルシーニョMF 34 長璃喜FW 91 ラザル・ロマニッチ控えGK 1 山口瑠伊DF 5 佐々木旭DF 22 フィリプ・ウレモビッチDF 32 林駿佑MF 16 大関友翔MF 19 河原創FW 17 伊藤達