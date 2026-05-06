[5.6 J1百年構想リーグWEST第15節 福岡 1-1(PK5-4) 京都 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは6日、各地で第15節を行った。アビスパ福岡は京都サンガF.C.と対戦。1-1で突入したPK戦を制して勝ち点2を掴んだ。福岡は開始1分、DF岡哲平のロングボールでMF藤本一輝が抜け出しかける決定機をいきなり作ったがDF鈴木義宜の対応でシュートは打てなかった。対する京都は前半12分、プロ13年目で国内トップリーグ初出場を果たしたGK圍謙太朗