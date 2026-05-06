【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節】(NDスタ)山形 1-2(前半0-1)群馬<得点者>[山]野嶽寛也(73分)[群]中島大嘉(29分)、百田真登(90分+5)<警告>[山]西村慧祐(90分+7)[群]米原秀亮(67分)観衆:8,431人主審:小林拓矢