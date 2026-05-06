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【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節】(ロートF)奈良 1-3(前半0-2)FC大阪<得点者>[奈]田村翔太(80分)[F]福井和樹(3分)、菅原龍之助(38分)、舘野俊祐(55分)<警告>[奈]森田凜(24分)、田村翔太(41分)[F]菅原龍之助(27分)、松本孝平(90分+5)主審:宗像瞭└ダービー前日に異例の「契約内容変更」リリース…FC大阪&奈良の両クラブが経緯を説明