【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節】(富山)富山 1-1(PK3-5)讃岐<得点者>[富]古川真人(41分)[讃]イ・ギサン(86分)<警告>[富]鍋田純志(34分)、チョン・ウヨン(83分)[讃]岡英輝(13分)、林田魁斗(68分)、イ・ギサン(81分)主審:中井敏博