【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節】(ユアスタ)仙台 2-1(前半1-1)栃木SC<得点者>[仙]岩渕弘人(45分+1)、中田有祐(57分)[栃]近藤慶一(14分)<警告>[仙]鎌田大夢(79分)[栃]柳育崇(19分)、食野壮磨(32分)主審:上田益也