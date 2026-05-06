ベガルタ仙台は5日、クラブ公式サイトで「地域のみなさまへのお詫び、及びご来場のみなさまへご協力のお願い」と題した声明を発表した。それによると、2日のJ2・J3百年構想リーグEAST-A第14節・ブラウブリッツ秋田戦(●1-3)を含む最近の試合で、ユアテックスタジアム仙台周辺で行われた応援練習に対し、地域住民から意見が寄せられているという。「近隣にお住まいのみなさま、地域のみなさまに通行や周辺環境への影響などによ