卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、6日に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本女子はルクセンブルクと対戦する。55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。前日はクロアチアにストレート勝ちを収め、その実力を示した。迎える決勝トーナメント2回戦を前に、試合前のオーダーが発表された。 ■メダル決定戦へ進めるか 日本女子は1971年大会以来の金