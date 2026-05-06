◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 5-0 巨人(6日、東京ドーム)ヤクルト先発の山野太一投手が、両リーグ最速で5勝目を挙げました。山野投手はこの日、6回を投げ92球、被安打5、5奪三振、無失点の好投。自身のピッチングをボール球が少し多かったと話しつつも、「無失点でいけたことが一番よかった」と振り返りました。初回から巨人打線に連打を許さない投球を披露しましたが、ピンチを招いた4回、2アウト満塁の場面について「試合の勝