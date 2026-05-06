◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月6日ベルーナD）ソフトバンクは先発した大関友久投手（28）が2回に8失点するなど、試合をつくれず2―10で敗れ連勝はならなかった。投手陣を任されている倉野投手コーチは「僕が言いたいのはピッチャー陣を任さられている身ですけど、申し訳なかった。任されているので。そういう役割を僕自身も果たせていないなのかなと思う。チームにも、いろんな人に対して申し訳ないとい